Qué locales abrieron y cuáles están cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Este lunes se conmemora el Día del Empleado de Comercio, oportunidad en la que diversos supermercados, shoppings y grandes cadenas comerciales suelen permanecer cerrados, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.541.

Si bien la fecha se celebra cada año el 26 de septiembre, este año se trasladó al 29 para otorgar un fin de semana largo a los trabajadores y minimizar el impacto económico en el comercio, ya que el viernes suele ser un día de alta actividad.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios determinó que "los establecimientos no estarán obligados a cerrar, pero deberá acordarse una modalidad de trabajo para dicha jornada festiva".

En ese sentido, asegura: "Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%". Además, sostiene que "si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará".

De acuerdo con lo establecido en la Ley 26.541, este día es considerado feriado nacional para el sector mercantil, por lo que el lunes 29 de septiembre los grandes comercios, shoppings, supermercados, hipermercados, mayoristas, cadenas de indumentaria y áreas administrativas permanecerán cerrados.

Sin embargo, algunos comercios de barrio podrían abrir si son atendidos por sus dueños, familiares o por empleados que acepten trabajar durante esa jornada.

La fecha conmemora la fundación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio (FAEC) en 1945, un hito que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos laborales de los trabajadores del sector.