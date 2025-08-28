Casi confirmado: cuándo se celebraría este año el Día del Empleado de Comercio

Septiembre es sinónimo de la primavera y para más de un millón de trabajadores en la Argentina, también el mes donde durante una jornada tendrán un merecido descanso de sus obligaciones con el Día del Trabajador Mercantil.

Los 26 de septiembre se conmemora según la Ley 26.541 -sancionada en 2009- el Día del Empleado de Comercio, que tiene efecto de feriado nacional para todos los trabajadores comprendidos en ese convenio.

Como es habitual, los únicos comercios que podrían mantenerse abiertos son aquellos atendidos por sus propios dueños o por familiares directos, principalmente en los barrios. No obstante, las grandes superficies como supermercados y shoppings no abrirán, siguiendo la normativa vigente y los acuerdos con los sindicatos.

Como en 2025 el 26 cae viernes, muchos a esta altura suponen que podrían aprovechar ese día para hacer un parate, pero todo indica que no será así.

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, adelantó a 0223 que por el momento, hay una fecha casi probable para la celebración. “La semana que viene, el miércoles, vamos a participar de una reunión en Caba (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ) con las cámaras. Te diría que casi con seguridad, en un 80% de probabilidades se elija el lunes 29 de septiembre. De ser así, el próximo miércoles se rubricará el acuerdo”, indicó.

En ese contexto, el importante dirigente mercantil, explicó que “siempre en casi todo el país se elige por el lunes, porque son fechas de más descanso y aparte es el lunes último de mes y hay menos ventas, con un impacto menos complejo. Se compensan la necesidad nuestra con la empresarial”, concluyó.