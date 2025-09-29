Fuego, evacuación y horror: cuatro abuelos murieron por un incendio en un geriátrico

Un trágico incendio en un geriátrico de la localidad bonaerense de Junín provocó la muerte de cuatro personas de más de 80 años, mientras que otros mayores sufrieron heridas de gravedad. El dramático episodio se registró el viernes por la mañana, en un establecimiento llamado “Nuevo Amanecer", ubicado sobre la calle Nahuel Payún al 300, cerca de la ruta nacional 188.

El foco de fuego habría comenzado a raíz de una falla en un termotanque, y rápidamente las llamas se propagaron por todo el lugar. Las víctimas pidieron ayuda rápidamente y unos minutos después llegó al lugar personal del Cuerpo de Bomberos local, junto a Defensa Civil y la Policía. A raíz de las intensas llamas que tomaron gran parte de la estructura, más de 20 individuos tuvieron que ser evacuados de urgencia del lugar.

Lamentablemente, cuatro ancianos murieron poco después del incendio. Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87) y Edgar Oviedo (82) perdieron la vida el mismo viernes, horas después de ser trasladados a un centro de salud local. Osvaldo Pugliese, un residente de 80 años, había sido trasladado en un avión sanitario hasta un hospital en Esteban Echeverría, pero también falleció ayer.

Por su parte, otros cinco residentes continuaban en las últimas horas en estado crítico en distintos centros de salud de Junín y 9 de Julio. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”, aunque el fiscal Martín Laius, a cargo de la UFI N°8, aclaró que esa calificación puede variar de acuerdo con el avance de la investigación. De acuerdo a los vecinos de la zona, el sitio no se encontraba con la habilitación correspondiente.