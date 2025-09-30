Misterio en el cielo marplatense: un vecino filmó un llamativo objeto circular 

Un llamativo objeto fue registrado en el cielo mediante un video que realizó con su celular un vecino del barrio 9 de Julio durante la tarde de este martes. Como se puede ver en las imágenes, y tal como aseguró el lector que envió el archivo, se trata de una estructura circular perfecta.

Según relató Matías, quien filmó la secuencia, la escena ocurrió en la zona de República del Líbano al 1200, entre 11 de Septiembre y 3 de Febrero, cuando notó un objeto "redondo perfecto y bastante grande", según detalló, desplazándose en el aire. "Lo grabé hace un ratito, no sé qué podría ser. Era rarísimo", afirmó en diálogo con 0223.

El testigo sostuvo que el objeto no emitía sonido y que, tras permanecer a la vista por algunos segundos, se elevó hasta desaparecer. "De pronto se fue para arriba y desapareció. No escuché ruidos y tampoco sé a qué distancia estaba exactamente. Parecía realmente de película", agregó.

Por el momento no hubo reportes oficiales ni explicaciones sobre el fenómeno, aunque el material registrado por el vecino despertó sorpresa y curiosidad en las redes sociales.