Manejaba borracho y atropelló a un nene de 9 años: lo arrastró varios metros y se escapó

Ocurrió en Brasil. Un conductor alcoholizado atropelló a un niño que andaba en bicicleta.

El video de un brutal accidente ocurrido en Brasil mantiene conmocionados a las y los usuarios en las redes sociales. Se trata de imágenes obtenidas por una cámara de seguridad, donde se ve cómo un conductor alcoholizado atropelló con su auto a un niño de 9 años que circulaba en bicicleta, lo arrastró por la calle y huyó sin detenerse a ayudarlo.

Según medios brasileños, el niño se mantiene bajo un pronóstico de salud reservado, mientras que el conductor pudo ser identificado y está a disposición de la Justicia.

En las imágenes también se puede observar cómo la familia del niño salió corriendo desde el interior de la casa al escuchar los gritos del menor. Por el horror de la situación puede verse cómo cae al piso una mujer, quien rápidamente se levantó para salir a correr al conductor que huía.

Las imágenes son realmente espantosas. El conductor no detuvo su paso aún cuando el niño quedó atascado debajo del auto. Las autoridades pudieron dar con él pese a la huida y aseguraron que "estaba ebrio e intoxicado al momento del hecho".

