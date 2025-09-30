Murió una famosa actriz de "El encargado" y otras reconocidas ficciones

El encargado fue la última serie de la que participó la actriz

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado por la muerte de Adriana Aizenberg, quien murió este 29 de septiembre de 2025 a los 86 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad de la que fue parte activa y en la que llegó a desempeñarse como dirigente sindical.

Nacida el 1º de diciembre de 1938 en Santa Fe, la artista se trasladó a Buenos Aires en su juventud y dio sus primeros pasos en el teatro Fray Mocho, con la obra Historias para ser contadas.

En teatro participó en numerosas producciones, entre ellas La señorita de Tacna, Fausto, Seis personajes en busca de un autor, Venecia, El violinista en el tejado, Extraños en un tren y La calle 42.

En cine dejó su huella en títulos emblemáticos como La Raulito, Plata dulce, Mundo grúa, El abrazo partido, Derecho de familia, El amigo alemán y Los delincuentes.

En televisión y en producciones para plataformas también fue parte de decenas de ficciones: Poliladron, Mujeres asesinas, Los exitosos Pells, Vulnerables, Amas de casa desesperadas, Signos, Loco por vos, El encargado y Planners, entre muchas otras.