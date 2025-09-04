Sin sorpresas, están todos los clasificados directo y el martes se define el repechaje

Todos los partidos que definían cosas en las Eliminatorias Sudamericanas se jugaron en simultáneo y no hubo sorpresas. Los que tenían que ganar de local ganaron, el que necesitaba un punto lo sumó y la Conmebol ya tiene los seis clasificados directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El lugar restante, para el repechaje, se definirá el martes, con una leve ventaja para Venezuela sobre Bolivia.

Argentina, Brasil y Ecuador ya estaban clasificados. Perú y Chile ya estaban eliminados. Los otros cinco equipos peleaban por cuatro lugares, pero con diferentes realidades. Porque Uruguay y Paraguay tenían 24 puntos y hubiera sido una catástrofe que no ingresaran. Sin embargo, los de Bielsa no dejaron dudas y golearon 3 a 0 a un pobrísimo Perú, mientras que los de Gustavo Alfaro igualaron sin goles ante el "Tri" de Becaccece.

En tanto, en un duelo con dos interesados, Colombia marcó claras diferencias y derrotó 3 a 0 a Bolivia para asegurar su pasaje. Con la derrota de Venezuela frente a Argentina, a la última fecha llega la "vinotinto" (18) con un punto de ventaja sobre los del altiplano (17) y definen quién jugará el Repechaje. Los dos tienen partidos durísimos como local: Venezuela recibirá a Colombia, mientras que Bolivia intentará aprovechar la altura de La Paz ante Brasil.

