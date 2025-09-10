Bolivia se quedó con el boleto al Repechaje y jugará un formato inédito

El festejo interminable de Bolivia, que todavía no está en el Mundial, pero dio un paso gigante.

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Repechaje para el Mundial 2026, que se disputará en marzo con un inédito formato.

El resultado del martes, sumado a la derrota de Venezuela frente a Colombia, le permitió al equipo del altiplano asegurar su lugar la repesca. El conjunto boliviano llegaba a la última jornada sin depender de sí mismo: necesitaba ganar y que la "Vinotinto" no lo hiciera, una combinación que finalmente se concretó.

Bolivia ahora disputará el repechaje que se jugará en marzo de 2026 en una de las tres sedes del Mundial: Estados Unidos, México o Canadá.

Cómo es el formato del repechaje para el Mundial 2026

El torneo contará con un formato inédito que involucra a seis selecciones distribuidas en dos llaves. Las cuatro selecciones con el ranking FIFA más bajo se enfrentarán en una semifinal a partido único, mientras que los dos mejores equipos clasificados en el ranking pasarán directamente a la final.

Esto le da a los dos equipos mejor rankeados una ventaja considerable, ya que solo necesitarán ganar un partido para clasificar, mientras que los otros cuatro equipos deberán ganar dos encuentros para obtener uno de los dos cupos disponibles para el Mundial. Los dos vencedores de las llaves serán los que se clasifiquen.

Equipos clasificados hasta el momento

Por ahora, solo dos selecciones tienen asegurado su lugar en el repechaje: Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol). Los otros cuatro cupos se completarán con un equipo de Asia, uno de África y dos de la Concacaf. No habrá selecciones europeas en esta instancia.

