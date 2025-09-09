El banco que sostiene su tasa promocional de plazo fijo y la exorbitante cifra invertida por los usuarios

En un mes, más de 90 mil personas invirtieron $247.000 millones en depósitos a plazo fijo desde Cuenta DNI. La billetera digital ofrece una tasa promocional por en 203 aniversario del Banco de 53% (tasa vigente al 9 de septiembre), una de las más altas del sistema financiero para este producto.

En total, se realizaron más de 145 mil plazos fijos, lo que implica que muchas personas realizaron más de un depósito en el mes. El monto promedio por operación fue de $1.700.000. Actualmente, uno de cada cuatro plazos fijos se hace desde Cuenta DNI.

La posibilidad de realizar un plazo fijo está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años. Hay tres opciones de plazo: 30, 60 y 90 días, con un monto mínimo de inversión de $1.000.

Un dato relevante es que el 53,6% de quienes utilizaron la nueva funcionalidad son clientes/as que no perciben haberes en el banco. Se trata de comerciantes, profesionales y personas vinculadas exclusivamente a través de Cuenta DNI. Además, alrededor del 70% de quienes realizaron depósitos no tenían ningún PF vigente. Es decir, no venían utilizando ese instrumento de inversión. Esto refleja el fuerte impacto de la app como herramienta de inclusión financiera.

Los plazos fijos realizados a través de app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. De esta manera, si una persona invierte $1.000.000 a 30 días con la tasa actual de 53% anual, un mes después se le acreditarán en la billetera digital $1.042.739,73.

“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

La opción para constituir plazos fijos está disponible en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes se encontraba el botón de Recargar transporte, ahora integrado con Recargar celular, lo que garantiza una experiencia de uso intuitiva.



