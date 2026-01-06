Le diagnosticaron un tumor en el cerebelo a su hijo y pide ayuda para costear los gastos del tratamiento

Nicolás fue diagnosticado el pasado 2 de enero con un tumor en el cerebelo.

Lo que comenzó como un cuadro de "mareos y dolores intensos de cabeza" terminó convirtiéndose en un duro golpe para una familia de Tandil. Nicolás, un joven de 25 años que trabaja como albañil, fue diagnosticado con un tumor en el cerebelo el 2 de enero.

Por la complejidad de su cuadro clínico, los médicos tratantes decidieron derivarlo a Capital Federal, para que sea sometido a una cirugía y pueda continuar allí un tratamiento especializado.

Su madre, Marisa Villarruel, acudió a las redes con un pedido desesperado. Es trabajadora doméstica y único sostén del hogar, por lo cual la estadía en Buenos Aires sumados a los costos de traslado y medicación, se hacen insostenibles.

“Hoy lo único que quiero es que mi hijo pueda concentrarse en recuperarse”, expresó en su cuenta de Facebook Marisa, quien apeló a la solidaridad de la comunidad para poder afrontar los gastos. Cada aporte representa una gran ayuda para la familia.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con Nicolás y su madre pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria o bien compartir la historia para que el pedido llegue a más personas.

Los datos: