Se peleó con la vecina y le rompió a palazos la tranquera

El testimonio de la víctima y las imágenes de las cámaras de seguridad. Esos fueron los dos elementos que permitieron aprehender el martes por la tarde a un hombre de 52 años que amenazó a su vecina en Playa Serena y le rompió a palazos la tranquera.

Fue personal de la comisaría decimotercera abocado al Operativo De Sol a Sol el que llegó a la zona de calle 439 y calle 10 donde el imputado amenazó a la mujer de 34 años y provocó daños en el acceso de la propiedad con un palo de madera.

El sujeto fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de daño y amenazas a tramitar en la fiscalía de Flagrancia.

Tiene 52 años.

El fiscal Facundo De la Canale dispuso la notificación de la misma y el alojamiento del imputado, una vez hecha la notificación correspondiente, en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El imputado, que registra procesos penales previos, será trasladado este miércoles a Tribunales para prestar declaración.