Cuánto cuesta una semana en Mar del Plata en el verano 2026

Cuánto sale pasar una semana en Mar del Plata este verano.

Con la temporada en su mejor momento, muchas personas ya empiezan a hacer cuentas para ver cuánto cuesta pasar una semana en Mar del Plata para cuatro personas.

Desde 0223 armamos un repaso rápido con precios estimados para viajar, alojarse y disfrutar de la mejor ciudad. En este video te contamos cuánto nos dieron las cuentas:

Planes para todos los bolsillos

Según qué tipo de viaje quieras hacer, los costos pueden variar. Una de las ventajas más contundentes de Mar del Plata es que siempre hay opciones para todos los bolsillos.

El traslado, el alojamiento y las comidas son los gastos que varían según el plan. También la playa, si sos de los que prefiere alquilar una carpa o pasar la jornada más cerca de la orilla.

En modo ahorro, la semana ronda el millón de pesos. Sumando algunos gustos, salidas y comodidades, el presupuesto puede trepar a 1,5 o hasta 2 millones.