Kicillof se reunió con hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata: "Vamos a seguir escuchándolos y acompañándolos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunió con empresarios turísticos de Mar del Plata y la región.

En la jornada del viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se reunió con representantes del sector turístico, hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata y la región, junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco; el de Producción, Augusto Costa y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Tras el intercambio, el Gobernador comentó: "En ningún lugar del mundo el Estado nacional obstaculiza y destruye el turismo como lo hace Milei en Argentina. Y no es un hecho aislado, lo mismo sucede con la industria, con la producción y con cada actividad que genera trabajo".

"En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios. Porque existe otro camino y es con mercado interno, trabajo y producción nacional", continuó.

Y sintetizó: "Representantes de la hotelería, la gastronomía y el turismo de Mar del Plata y la región nos contaron en primera persona las dificultades que están atravesando como consecuencia de las políticas nacionales. Vamos a seguir acompañándolos y escuchando sus necesidades".