Kicillof se reunió con hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata: "Vamos a seguir escuchándolos y acompañándolos"
Los empresarios marplatenses le contaron cuáles son las principales necesidades del sector.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En la jornada del viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se reunió con representantes del sector turístico, hoteleros y gastronómicos de Mar del Plata y la región, junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco; el de Producción, Augusto Costa y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.
Tras el intercambio, el Gobernador comentó: "En ningún lugar del mundo el Estado nacional obstaculiza y destruye el turismo como lo hace Milei en Argentina. Y no es un hecho aislado, lo mismo sucede con la industria, con la producción y con cada actividad que genera trabajo".
"En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios. Porque existe otro camino y es con mercado interno, trabajo y producción nacional", continuó.
Y sintetizó: "Representantes de la hotelería, la gastronomía y el turismo de Mar del Plata y la región nos contaron en primera persona las dificultades que están atravesando como consecuencia de las políticas nacionales. Vamos a seguir acompañándolos y escuchando sus necesidades".
