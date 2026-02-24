La joya secreta de Mar del Plata donde la playa parece solo para vos

Playa Constitución, en el norte de Mar del Plata, se distingue por sus amplias arenas y su ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan escapar del bullicio del centro. Sus olas de calidad la convierten en un clásico para surfistas, mientras que los pocos balnearios y la escasa aglomeración aseguran un entorno más relajado. Ubicada entre la Avenida Constitución y el Parque Camet, combina fácil acceso con paisajes naturales y espacios abiertos para toda la familia.

Gracias a la construcción reciente de espigones en forma de “T”, la playa ofrece extensos fragmentos de arena que evitan las aglomeraciones, permitiendo disfrutar del mar con tranquilidad. Los residentes de La Feliz suelen ser los principales visitantes, lo que le da un perfil más local y familiar. Además, la cercanía a la rotonda de Constitución facilita la llegada tanto en auto como en transporte público, integrando comodidad y naturaleza.

Es una playa ideal para los días de calor.

Qué hay en la zona de Constitución

La zona de Constitución también destaca por su historia, cercana al naufragio del Marcelina de Ciriza, un punto de interés que aporta valor cultural a la experiencia playera. Con menos balnearios que en otras playas de la ciudad, se mantiene un ambiente limpio y despejado, ideal para caminar, practicar deportes o simplemente relajarse bajo el sol. Su tranquilidad y amplitud hacen que cada visita se sienta como un verdadero respiro dentro de la ciudad.

Finalmente, Playa Constitución combina lo mejor del norte: espacios amplios, olas para surf, entorno familiar y acceso a servicios públicos modernos. Es una alternativa moderna y cómoda frente a las playas céntricas, donde el ritmo pausado y la cercanía con la naturaleza se convierten en el principal atractivo. Para quienes buscan un día de mar sin las multitudes tradicionales, esta zona es un verdadero oasis dentro de la ciudad.