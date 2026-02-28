La playa oculta de Mar del Plata ideal para pasar los últimos días del verano

La Playa San Jacinto, también conocida como Verde Mundo, es la última playa virgen de Mar del Plata, ubicada al sur del Faro y pasando el barrio homónimo. Rodeada de dunas y acantilados, ofrece un entorno natural intacto, sin paradores ni servicios comerciales, lo que permite a los visitantes disfrutar de tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. Su ambiente aislado la convierte en un refugio perfecto para quienes buscan escapar del ruido y la masividad de las playas céntricas.

El acceso a San Jacinto requiere un pequeño esfuerzo, ya que implica descender por dunas y atravesar un bosque costero que antecede a la orilla del mar. Esta caminata, además de ser parte de la experiencia, preserva el carácter virgen del lugar, evitando aglomeraciones y promoviendo un turismo consciente y respetuoso con el entorno natural. La playa es completamente pública y gratuita, lo que permite a cualquier visitante acercarse a este rincón escondido de la ciudad.

La comunidad protege a la playa, en un entorno agreste.

Cómo es la reserva forestal Verde Mundo

La playa forma parte de la reserva forestal Verde Mundo, un espacio protegido mantenido gracias al esfuerzo de la comunidad local, especialmente los vecinos del barrio San Jacinto. Este compromiso colectivo asegura que el área conserve su limpieza y su serenidad, manteniendo la flora autóctona y los acantilados que caracterizan la costa sur de la ciudad. Además, la ausencia de construcciones y servicios comerciales refuerza la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza.

San Jacinto es ideal para pasar los últimos días del verano, ofreciendo un entorno donde se puede caminar por la arena, disfrutar de un baño tranquilo y contemplar la belleza del paisaje costero sin interferencias urbanas. La combinación de bosque, dunas y mar crea un ambiente único, misterioso y relajante, que convierte a esta playa en un destino singular dentro de La Feliz, perfecto para quienes buscan un contacto pleno con la naturaleza virgen.