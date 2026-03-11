Desesperada búsqueda de una mujer en Mar del Plata

Eliana Ayelén Estrada tiene 33 años, es de contextura media y piel trigueña.

Eliana Ayelén Estrada fue vista por última vez el miércoles 4 de marzo y su madre radicó la denuncia en la comisaría 15ta de Mar del Plata.

Según los datos aportados, la mujer de 33 años es de contextura media, aproximadamente 1,56mts. de altura, de tez trigueña y tiene cabello largo color castaño oscuro con largo hasta abajo de los hombros.

Asimismo, detallaron que tiene tatuajes de mariposas, estrellas, lunas y una flor de loto. Tiene ojos marrones y sobre la ceja izquierda una marca de nacimiento.

Por otro lado, aclararon que no padece problemas psiquiátricos, ni sufre de abuso de sustancias. La última vez que fue vista tenía una riñonera negra con el documento y un celular que actualmente se encuentra apagado.

Ante cualquier información, comunicarse con el 911 o con la seccional al 2235608472.