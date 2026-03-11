SUPLEMENTOS
Desesperada búsqueda de una mujer en Mar del Plata

Fue vista por última vez el 4 de marzo. Llevaba una riñonera con su documento y un celular que se encuentra apagado. 

Eliana Ayelén Estrada tiene 33 años, es de contextura media y piel trigueña.

11 de Marzo de 2026 15:53

Por Redacción 0223

Eliana Ayelén Estrada fue vista por última vez el miércoles 4 de marzo y su madre radicó la denuncia en la comisaría 15ta de Mar del Plata. 

Según los datos aportados, la mujer de 33 años es de contextura media, aproximadamente 1,56mts. de altura, de tez trigueña y tiene cabello largo color castaño oscuro con largo hasta abajo de los hombros. 

Asimismo, detallaron que tiene tatuajes de mariposas, estrellas, lunas y una flor de loto. Tiene ojos marrones y sobre la ceja izquierda una marca de nacimiento.

Por otro lado, aclararon que no padece problemas psiquiátricos, ni sufre de abuso de sustancias. La última vez que fue vista tenía una riñonera negra con el documento y un celular que actualmente se encuentra apagado. 

Ante cualquier información, comunicarse con el 911 o con la seccional al 2235608472.

