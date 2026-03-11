Hermanas, primos y armas: así fue el operativo por narcomenudeo en Las Canteras

Una denuncia a mediados del año pasado, un tiroteo al frente de una vivienda en diciembre y nuevos datos en torno a la comercialización de estupefacientes en el barrio Las Canteras. Así fue la secuencia previa los siete allanamientos que se hicieron este miércoles y que permitieron aprehender a tres mujeres, dos hombres y secuestrar marihuana y tres armas de fuego.

El operativo se hizo de manera simultánea.

Tal como adelantó 0223, seis de las viviendas allanadas están en el barrio Las Canteras y la restante en el barrio General Pueyrredón y sus ocupantes tienen distinto grado de parentesco. “Tienen diferente apellido, pero son hermanos y primos entre sí”, confirmaron fuentes oficiales al finalizar el mega operativo.

Además de la marihuana secuestrada, durante los allanamientos se hallaron tres armas, una con pedido de secuestro activo y las restantes con la numeración limada. Se halló un fúsil Winchester, una pistola Beretta calibre nueve milímetros y otra marca Glock que estaba adaptada con un cargador Thompson que permite tener hasta cincuenta proyectiles en condición de ser utilizados.

Fusil Winchester secuestrado.

Los miembros de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas trasladaron a las mujeres y hombres a las Unidades Penales N°50 y N°44 de Batán, respectivamente, hasta que presten declaración ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma en Tribunales.

Se allanaron siete casas.

La mayoría de los inmuebles allanados están en la zona donde a fines de año los vecinos vivieron una escena propia de una película de acción y terror. Cómo informó este medio, un hombre bajó de su camioneta y, mientras los habitantes del barrio dialogaban en la vereda, tomó una ametralladora, la cargó y efectuó varios disparos.

Tras el ataque, escapó en su Ford Ranger sin que nadie lo llegara a seguir. Semanas después se hicieron un par de allanamientos en la zona.