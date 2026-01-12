Un lujo: cómo es por dentro el crucero alemán que pasó por Mar del Plata

El crucero MS Hamburg, que este domingo sorprendió este domingo a marplatenses y turistas que disfrutaban de la playa ya navega 24 horas después frente a las costas de Trelew, pero durante unas horas alteró el horizonte de “La Feliz”. El barco llegó al puerto de la ciudad alrededor de las

La embarcación alemana pero con bandera de Bahamas, posee una capacidad máxima de 400 pasajeros y uno de sus características principales destacadas por su naviera, es que “ideal para navegar por rutas exclusivas que permanecen vedadas para los cruceros de gran porte” debido a sus dimensiones.

El MS Hamburg se posiciona como un barco boutique y por el tamaño de su eslora lo convierte en una opción atractiva para los viajeros trotamundos, "interesados en destinos poco convencionales y experiencias más personalizadas”.

Construido en 1997 pero completamente renovado y modernizado a comienzos del verano europeo de 2020 (antes de la pandemia), lo muestra actualmente con cubiertas despejadas, camarotes actualizados y áreas públicas que lucen como nuevas. El rediseño apostó a un estilo elegante pero informal, con ambientes cálidos y funcionales ideales para la vida social como los momentos de relax.

A bordo se respira un ambiente internacional de habla alemana, con un servicio cercano y personalizado. La tripulación ofrece atención de conserjería, conferencias temáticas y un clima distendido que fomenta la comunicación entre los pasajeros, manteniendo al mismo tiempo espacios privados y silenciosos para el descanso.

Entre las principales novedades se destacan los camarotes con ventanas panorámicas infinitas retráctiles en las cubiertas 4 y 5, que permiten disfrutar del paisaje marítimo como parte de la experiencia cotidiana. También fue renovada el área de recepción, pensada como el punto de partida simbólico de cada nueva aventura.

La oferta gastronómica combina flexibilidad y calidad: los pasajeros pueden elegir entre restaurante a la carta y buffet, con la posibilidad de contratar paquetes de bebidas adicionales. El tradicional Palmgarten fue transformado en “The Grill”, un espacio de diseño moderno que seduce con propuestas culinarias renovadas.

El barco suma además nuevos espacios sociales, como el bar de vinos, ampliado y convertido en un punto de encuentro para charlas y momentos relajados, y el nuevo bar en la zona de la piscina, ideal para refrescarse en la amplia terraza exterior. El renovado jardín denominado “de palmeras”, luce luminoso y colorido e invita tanto a celebrar como a descansar.

Diseñado con distancias cortas y solo seis cubiertas para pasajeros, el MS Hamburg prioriza la comodidad y la sensación de cercanía. Así, desde la naviera remarcan que el buque “se consolida como una alternativa distinta dentro del mundo de los cruceros: un barco acogedor, elegante y moderno que invita a recorrer el planeta de una manera más auténtica y personal”.