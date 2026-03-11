Revelan que al menos cinco genocidas de Mar del Plata siguen vinculados a las Fuerzas Armadas

Los genocidas incluidos en el informe fueron condenados por delitos cometidos en centros clandestinos de la Armada.

En el marco del mes en que se cumplen 50 años del Golpe de Estado de 1976, un informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal alertó que al menos cinco personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata siguen vinculadas a las Fuerzas Armadas, ya que aún permanecen en situación de retiro.

La novedad se conoció tras difundirse una intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que concluyó con la baja administrativa definitiva de 78 genocidas que aún mantenían lazos con las fuerzas en las que prestaron servicios durante el terrorismo de Estado, lo que implicaba la persistencia del estado militar o policial.

En ese reporte se advirtió que muchos represores condenados siguen figurando formalmente dentro de las instituciones porque se encuentran en situación de retiro. Esa condición no equivale a una desvinculación definitiva, ya que el personal retirado continúa teniendo un vínculo institucional con la fuerza, aunque no esté en actividad.

La Base Naval de Mar del Plata, epicentro del plan sistemático de represión en Mar del Plata.

Del extenso listado caso por caso se desprende que al menos cinco de esos represores con condena por delitos de lesa humanidad formaron parte del esquema de represión clandestina en Mar del Plata, principalmente en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a cargo de la Armada Argentina.

La situación fue detectada a partir de un informe elaborado por el organismo, que analizó el estado administrativo de militares y miembros de fuerzas federales condenados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El trabajo surgió a partir de un pedido de colaboración de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, que interviene en los juicios por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

A partir de esa primera intervención, la PIA amplió el análisis a todas las fuerzas federales. El relevamiento incluyó personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. El objetivo fue determinar si personas con condenas firmes por delitos de lesa humanidad seguían conservando un vínculo institucional con esas estructuras estatales.

Según el organismo, la baja administrativa definitiva es una medida necesaria para asegurar la desvinculación institucional de quienes participaron en graves violaciones a los derechos humanos y ya fueron condenados por la Justicia. La situación de retiro, explicaron, no rompe completamente el vínculo con la fuerza: quienes se encuentran en ese estado conservan el estatus militar o policial y continúan formando parte de la institución.

Este mes se cumplen 50 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976.

Los casos en Mar del Plata

Según el detalle ofrecido por el reporte de la PIA y un análisis realizado por 0223, son al menos cinco los genocidas vinculados a Mar del Plata que aún figuran en situación de retiro -todos de la Armada-. Uno fue dado de baja recientemente, mientras que otros tres permanecían vinculados a sus fuerzas cuando fallecieron.

En el primer grupo, la PIA detalló que en octubre de 2024 se solicitó al jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, vicealmirante Carlos María Allievi, que por su intermedio se requiera la baja al ministro de Defensa, Luis Petri. Al momento del informe el trámite no se había concretado.

1. Roberto Luis Pertusio

Fue director de la Escuela de Submarinos entre 1976 y 1977, jefe del Departamento Personal de la Fuerza de Submarinos e intendente municipal del partido de General Alvarado en 1976. También ocupó la jefatura del Departamento Operaciones y del Departamento Personal de la Fuerza de Tareas 6. Se desempeñó como jefe del Estado Mayor y jefe de Operaciones de la Fuerza de Submarinos desde 1977 hasta 1978. Fue condenado por privación ilegal de la libertad mediante violencia, homicidio e imposición de tormentos a perseguidos políticos.

Roberto Luis Pertusio

2. Justo Alberto Ignacio Ortiz

Fue subjefe de la Base Naval Mar del Plata del Estado Mayor de la Fuerza de Tareas 6 y capitán de navío de la Armada Argentina. El proceso logró probar el funcionamiento de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la Base Naval de Mar del Plata a cargo de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada.

Justo Alberto Ignacio Ortiz

3. Raúl Alberto Marino

Fue contralmirante de la Armada Argentina, comandante de la Agrupación Buzos Tácticos, comandante de la Fuerza de Submarinos y jefe de la Base Naval de Mar del Plata entre 1978 y 1980. Fue condenado por privación ilegal de la libertad mediante violencia y amenazas, imposición de tormentos a perseguidos políticos, homicidio y asociación ilícita.

Raúl Alberto Marino

4. Julio César Fulgencio Falcke

Entre 1976 y 1978 fue jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata, el principal organismo de inteligencia de la Fuerza de Tareas 6, que tenía jurisdicción sobre la zona y desde donde se planificó y coordinó la represión ilegal. Encabezó grupos de tareas que cometieron asesinatos, realizaron operativos de secuestros e interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval.

Julio César Fulgencio Falcke

5. Daniel Eduardo Robelo

Fue teniente de navío de la Armada Argentina. Se desempeñó como jefe del Departamento de Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos, jefe de Relaciones Públicas y Ceremonial y ayudante de órdenes entre 1975 y 1977. Fue condenado por privación ilegal de la libertad mediante violencia, amenazas, aplicación de tormentos a perseguidos políticos, homicidio y asociación ilícita.

Daniel Eduardo Robelo

Los otros casos

En el informe difundido por el Ministerio Público Fiscal se señaló que Alfredo Manuel Arrillaga (Ejército Argentino), condenado por delitos cometidos en la Base Naval de Mar del Plata, fue dado de baja en diciembre de 2023.

En tanto, dos prefectos y un marino fallecieron en los últimos años en situación de retiro. Se trata de Rafael Alberto Guiñazú (Armada Argentina), quien se desempeñó como jefe de la Agrupación Buzos Tácticos, uno de los responsables de la Subzona Militar 15 y del Área 15.1 que participó del engranaje de la represión ilegal en Mar del Plata durante la dictadura cívico militar.

Desde la Prefectura Naval se suman los casos de Juan Eduardo Mosqueda, jefe de la Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Mar del Plata; y de Ariel Macedonio Silva, subprefecto jefe de la Sección Informaciones de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina.