Denuncian la falta de pago de salarios en una reconocida clínica privada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Mar del Plata se informó que las y los trabajadores del Sanatorio Belgrano continúan sin percibir su salario de marzo en tiempo y forma.

El establecimiento explicó que el retraso en los pagos tiene que ver con la demora de las obras sociales en saldar los servicios. "Esta situación no puede seguir trasladándose a las trabajadoras y los trabajadores", expresaron desde ATSA Mar del Plata.

El sindicato expresó que los trabajadores "cumplen diariamente con su labor y sostienen el funcionamiento del sanatorio" y exigió la regularización de los salarios adeudados.

A largo plazo, desde ATSA también plantearon la necesidad de construir una solución definitiva a esta problemática, que afecta directamente a las familias marplatenses.