Fue a la casa de la ex, la atacó a golpes y lo atraparon

El hombre de 36 años quedó alojado en la cárcel de Batán.

Un hombre de 36 años que fue a la casa de la ex pareja en el barrio La Herradura, la atacó a golpes y rompió una puerta del inmueble fue aprehendido por personal policial y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales confirmaron que en el marco del Operativo De Sol a Sol fue personal de la comisaría duodécima y del Comando de Patrullas quienes acudieron al inmueble y redujeron al imputado.

El sujeto de 36 años había atacado a la mujer de 28 provocándole lesiones en el rostro y en el cuello. "También rompió la puerta del baño de la casa", agregaron.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y por desobediencia.

Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.