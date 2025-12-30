Una famosa actriz denunció a su marido por violencia de género: está internada

Ángel de Brito reveló en su programa que la actriz Romina Gaetani denunció a su novio, Luis Ramón Cavanagh, por un grave episodio de violencia de género. El incidente tuvo lugar en el Tortugas Country Club, donde el personal de seguridad alertó a las fuerzas tras detectar una situación de agresión. Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron a la artista de 48 años en un estado de nerviosismo extremo.

De acuerdo con el parte policial, la intérprete presentaba signos visibles de golpes y fue asistida de urgencia por una ambulancia del SAME. La artista relató a las autoridades que su pareja, de 59 años, se mostró agresivo debido a un ataque de celos durante la noche. Por la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de inmediato al hospital de Pilar, donde los médicos constataron diversos traumatismos.

Qué detectaron los médicos tras revisar a Romina Gaetani

En el centro de salud se confirmó que la mujer tenía lesiones significativas en sus brazos y en la zona de la cadera producidas durante una pelea. Ante este diagnóstico, intervino rápidamente la UFI de Género para tomar la denuncia formal y dictar las medidas de resguardo necesarias para la víctima. Mientras tanto, la Policía identificó al empresario y lo trasladó a la dependencia para prestar declaración.

La causa quedó bajo la órbita de una fiscalía especializada en violencia de género, que ahora deberá analizar las pruebas y grabaciones para determinar los pasos judiciales. Por el momento, se dispusieron restricciones de acercamiento para proteger la integridad física y mental de la reconocida actriz argentina. El caso generó una gran repercusión mediática tras la difusión del parte médico oficial en "LAM".