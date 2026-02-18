Insultó y atacó a golpes a la pareja

Un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de instancias privadas en una casa del barrio Villa Primera terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

Fue personal del Comando de Patrullas el que arribó al inmueble tras el aviso a la Central de Emergencias y entrevistó a la mujer, también de 30 años, que denunció haber sido agredida verbal y físicamente por su pareja.

"Indicó que mantiene una relación de aproximadamente tres años con el denunciado y que, según sus dichos, habría padecido situaciones previas de violencia física y verbal", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Fernando Berlingeri dispuso la formación de causa por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y su traslado a Tribunales.