Insólito: le cambió las patentes y andaba en un auto robado hace cinco meses

Un sujeto de 21 años que circulaba a bordo de un auto sustraído hace cinco meses fue aprehendido por personal policial tras un operativo de rutina en el que descubrieron que el auto había sido sustraído hace cinco meses.

Fueron efectivos abocados al Operativo De Sol a Sol los que interceptaron el VW Gol Trend en la zona de Vértiz casi Mac Gaul y confirmaron que la chapa patente era apócrifa.

Al cursarse las numeraciones registrales obtenidas a través del sistema informático se confirmó que tenía un pedido de secuestro activo desde el 12 de agosto pasado.

El sujeto fue trasladado a la comisaría decimosexta dónde labraron actuaciones por el delito de encubrimiento.

La fiscalía de Flagrancia ordenó la notificación de la misma y lo posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.