Guardaban en chatarrería chasis con pedido de secuestro, motores y autopartes
Fue en un operativo del área de Delitos Complejos y Crimen Organizado. A un hombre de 37 años le formaron una causa por encubrimiento.
La inspección en una chatarrería que llevó adelante personal policial terminó con el secuestro de un par de chasis desguazados que tenían pedido de secuestro, siete motores y más de 200 autopartes.
Sin identificar el lugar del operativo, autoridades policiales informaron que hallaron los chasis de una Ford Ranger y un Fiat Palio, ambos con pedido de secuestro por hurto agravado y hurto automotor.
Además, se incautaron siete motores de distintas marcas, vinculados a causas por robo automotor, robo agravado y hurto, requeridos por fiscalías de Mar del Plata, Quilmes, La Matanza, San Martín, Avellaneda y Morón.
También fueron secuestradas 235 autopartes de diferentes modelos y marcas, entre ellas amortiguadores, radiadores, capots, ruedas, llantas y guardabarros, sin documentación ni identificación que permita acreditar su legítima procedencia.
Un hombre de 37 años fue notificado de la formación de causa por encubrimiento y deberá declarar ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.
