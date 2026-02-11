Guardaban en chatarrería chasis con pedido de secuestro, motores y autopartes

La inspección en una chatarrería que llevó adelante personal policial terminó con el secuestro de un par de chasis desguazados que tenían pedido de secuestro, siete motores y más de 200 autopartes.

Sin identificar el lugar del operativo, autoridades policiales informaron que hallaron los chasis de una Ford Ranger y un Fiat Palio, ambos con pedido de secuestro por hurto agravado y hurto automotor.

Uno de los chasis hallados.

Además, se incautaron siete motores de distintas marcas, vinculados a causas por robo automotor, robo agravado y hurto, requeridos por fiscalías de Mar del Plata, Quilmes, La Matanza, San Martín, Avellaneda y Morón.

También fueron secuestradas 235 autopartes de diferentes modelos y marcas, entre ellas amortiguadores, radiadores, capots, ruedas, llantas y guardabarros, sin documentación ni identificación que permita acreditar su legítima procedencia.

Un hombre de 37 años fue notificado de la formación de causa por encubrimiento y deberá declarar ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.