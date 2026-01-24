“Fue un calvario pero se hizo justicia”: quedaron varados 12 horas por una famosa aerolínea, le hicieron juicio y lo ganaron

En apenas dos semanas del 2026, la aerolínea Flybondi acumuló 125 vuelos cancelados, una cifra inédita para la compañía desde que comenzó a operar en Argentina en 2018. Así, alrededor de 22.000 pasajeros quedaron varados, hubo protestas en los aeropuertos y una advertencia formal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre posibles sanciones por cancelaciones sin aviso previo.

Pero esto no es del todo nuevo: a lo largo de los más de 7 años de operar en el país, la low cost tuvieron varios reclamos de pasajeros que quedaron varados en las terminales aéreas y sufrieron un verdadero destrato. Como es el casi de dos marplatenses, que hace tres años iniciaron acciones legales contra la aerolínea y hace unos días su reclamo tuvo un final feliz, con un fallo favorable y un importante rédito económico, luego de pasar un verdadero calvario.

“Nosotros teníamos que viajar a representar a Argentina en un Mundial de Ju Jitsu, en 2022. Estábamos con todas las ilusiones: teníamos que salir 10 de la mañana desde Mar del Plata, llegar a Ezeiza y luego el avión hacia Brasil. Llegaríamos al mediodía a Sao Paulo, y esa noche dormir en un hotel para competir tres días después. ¡Pero ese día finalmente por cancelaciones del vuelo, llegamos a Brasil a la madrugada! Nos tuvimos que quedar en el aeropuerto y perdimos la noche de hotel, que ya habíamos pagado. Bueno, dijimos, <nos lo fumamos, no pasa nada. A concentrarse y competir>, dijimos. Pero después, pasaron más cosas”, comenzó su relato, Alejandro, uno de los damnificados por Flybondi.

En diálogo con 0223, el hombre contó que luego de participar del mundial de artes marciales, donde la delegación de Mar del Plata obtuvo medallas para el país, tuvieron que afrontar la peor parte de una pesadilla. “Estábamos cansados pero felices. Nuestro horario de salida era tipo 7 de la tarde pero cuando llegamos al aeropuerto, lo cancelaron y lo pasaron a las 8, luego a las nueve. A las 10, de las diez a las 11. A las once después, como no había nada más, terminamos viajando a las cinco de la mañana. Lo esperamos hasta las cinco, nos volvieron a pasar para las 10 de la mañana. Estuvimos así todo el día, no podíamos dormir porque nadie nos decía una hora exacta. Estuvimos en el aeropuerto, varados, hasta las 2 de la tarde del otro día…Fue un calvario”, recordó Alejandro.

“Si nos decían con tiempo que iban a demorar el vuelo 15 horas, o más, por ahí nos quedábamos paseando en Brasil. Pero no así”, dijo. Ese día, al llegar a casa, luego de un día agotador, los marplatenses, que en un comienzo no pensaban hacer juicio, decidieron hacerlo, “para que esta gente no se salga con la suya”. “Finalmente y luego de unos años, salió a nuestro favor y ganamos un dinero. Se hizo un poco de justicia”, expresó.

"Hubo incumplimiento contractual"

Muchas aerolíneas presentan de manera frecuente retrasos en los vuelos y/o reprogramaciones de los mismos, incluso inconvenientes en el transporte de equipajes, pero muchas personas mastican la bronca y todo reclamo queda en el aire. Sin embargo, ante la ley los damnificados pueden pedir un resarcimiento económico. "Habiendo un contrato de transporte aéreo, ya sea de manera digital o en formato papel, se deben aplicar las normas del Código Aeronáutico, los Tratados Internacionales, y la Ley de Defensa al Consumidor. Consecuentemente, la demanda es un trámite sumarísimo y gratuito, por cuanto se exime a quien demanda de la contribución a la tasa de justicia", expresó la abogada Belén Monton.

Para la letrada, ante un caso como el de Alejandro, se inicia la correspondiente demanda por “incumplimiento contractual” a la Aerolinea en cuestión. "En efecto, conforme Ley 17285, El transportador es responsable de los daños resultantes del retraso en el transporte de pasajeros, equipajes o mercancías. Es importante que las personas tomen conocimiento de que deben ser resarcidas económicamente”, completó.