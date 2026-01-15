Horóscopo 2026: cómo les irá a los signos en el amor y el sexo

El 2026 se presenta como un ciclo de "cruce de umbrales" en el que el amor dejará de ser un refugio automático para transformarse en un espacio de evolución profunda. Según la astróloga Victoria García Garcilazo, las relaciones exigirán una honestidad emocional total y una sexualidad alineada con las necesidades reales de cada individuo. “El amor deja de funcionar como refugio automático y pasa a ser un espacio de evolución”, asegura la especialista sobre este año que no será nada "tibio" en materia de vínculos desde el Horóscopo.

Un factor determinante será que Marte no estará retrógrado, lo que facilitará la acción directa y una energía sexual mucho más disponible para todos los signos del zodíaco. Sin embargo, el momento de mayor sensibilidad ocurrirá entre octubre y noviembre con la retrogradación de Venus, un tránsito que obligará a revisar pactos inconscientes. “Saturno viene a poner nombre, forma y estructura al deseo”, explica la profesional al referirse a la madurez necesaria para afrontar estos movimientos internos.

Tauro y Cáncer vivirán una etapa de consolidación.

Los signos con más movimiento amoroso en 2026

Para signos como Géminis y Acuario, el ingreso de Urano y la consolidación de Plutón marcarán una revolución afectiva que romperá con la frialdad emocional y las distancias defensivas. La sexualidad se volverá más eléctrica y experimental, pero también demandará una implicación emocional mucho más honesta y sin máscaras. “Se activa una necesidad de aire, movimiento y novedad como nunca antes”, describe la astróloga sobre este proceso de cambio radical en la forma de conectarse con el otro.

Por su parte, los signos de tierra y agua como Tauro y Cáncer vivirán un período de consolidación y reparación de historias pasadas para construir vínculos con mayor proyección. El aprendizaje central para este grupo será comprender que amar no implica dependencia, sino la apertura para recibir afecto sin sentir que se debe pagar un precio por ello. “Elegí vínculos que te hagan feliz”, es la premisa fundamental para transitar un 2026 que promete sanar relaciones y elegir desde la verdad.