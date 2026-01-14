Una batalla campal entre adolescentes terminó con siete detenidos

Otra batalla campal entre adolescentes dejó heridos leves y menores de edad detenidos. Esta vez ocurrió en la intersección de 7 y 50, en pleno centro de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.

Los jóvenes quedaron a disposición de la justicia, que ordenó su pronta liberación. La confrontación fue captada por las cámaras de seguridad municipales, que tienen su base de operaciones muy cerca del lugar donde se enfrentaron los grupos.

El operativo policial desplegado en el centro de La Plata terminó con la detención de siete de los jóvenes, de los cuales dos eran menores de edad. Las fuerzas llegaron después de recibir un alerta radial sobre disturbios en la zona.

La causa fue caratulada como “lesiones en riña” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 16 y el Juzgado de Garantías N°5 de La Plata.

El procedimiento fue supervisado por personal de la Comisaría Primera de La Plata, que trasladó a los jóvenes para su identificación y para la realización de exámenes médicos.