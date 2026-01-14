"Gracias por encontrarme", lo primero que le dijo a su familia la mujer desaparecida en Córdoba: qué se sabe hasta ahora

Tania Suárez, la mujer que buscaban intensamente desde hace 48 horas en Córdoba y apareció viva en La Cumbre, golpeada y maniatada, conversó con su hermana Brisa, quien la fue a reconocer al Hospital Municipal. La familiar contó que lo primero que le dijo Tania fue: "Qué bueno que me buscaron y encontraron”.

Según ElDoce.tv la hermana de la mujer que "se hizo la muerta" para sobrevivir, entró a la habitación del Hospital a "corroborar que sea ella". "La saludé y me hicieron salir. Estaba re asustada, la tenían tapada con frazadas y su ropa está en peritaje”, contó Brisa.

Tania estaba desaparecida desde el domingo a la noche, después de juntarse a tomar mates en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba con un hombre al que conoció por Facebook. En la causa rige el secreto de sumario y los detalles que trascienden son mínimos.

Según comentó Brisa al mencionado portal, Tania tenía golpes en la cabeza, en el cuello y las piernas, y estaba usando un cuello ortopédico. En la madrugada fue trasladada a un hospital de Córdoba, donde continúa internada. Brisa aseguró que su hermana “no está bien”, pero que le preguntó por sus hijos y por su papá.

Qué se sabe hasta ahora

Por el momento no hay detenidos por el secuestro y el intento de homicidio de Tania. Sin embargo, la Justicia ya tiene en su poder los registros de las cámaras de seguridad de la zona del departamento de la víctima. En esas grabaciones se la ve subir a un Fiat Cronos gris, que sería el auto de aplicación que le mandó el hombre que la citó.

Como en esas imágenes no se captó la patente del vehículo, se analizaron otras imágenes para poder reconstruir el recorrido y determinar si la mujer llegó finalmente al Parque Sarmiento como se sospecha.

La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Martín, por el secuestro en la ciudad de Córdoba, y de la fiscal Paula Kelm de Cosquín, por el hallazgo en La Cumbre.