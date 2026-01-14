Una jubilada pidió un préstamo para construir su casa en Epuyén y ahora el fuego se la destruyó

Ya son más de 15 mil las héctareas afectadas en la Patagonia por los incendios forestales. El panorama es devastador: hay miles de familias evacuadas y miles de viviendas reducidas a cenizas. Una de ellas, es la de Flora Nahuelcheo en Epuyén.

Flora es una jubilada de 73 años, madre de seis hijos, que se endeudó para construir su cabaña en la parcela 2 de la chacra 11, a la vera de la Ruta 40, y ahora el fuego se la destruyó.

En diálogo con TN, su hija Roxana contó la historia de trabajo y esfuerzo que la mujer hizo para tener su casa. “Mi mamá trabajó toda la vida, desde los nueve años. Salió de su casa muy chica y fue a trabajar cama adentro porque en esa época era así, los chicos que no estudiaban se iban a trabajar por ahí”.

"En los años 80 trabajaba en seis casas de familia. Fue la que nos sostuvo a todos. Nos ayudó a encaminarnos, logró que fuéramos personas trabajadoras porque la verdad que ninguno es un quedado, hemos trabajado muchísimo”, relató la hija de Flora y contó cómo empezó el proyecto de la cabaña.

Una de las hermanas de la jubilada le cedió un pedazo de terreno en las afueras de Epuyén. “Ella vivió a la intemperie, en una carpita, hasta que pudimos conseguir una casilla”, dijo Roxana y recordó que su madre no quería mudarse con sus hijos porque temía que le robaran los materiales de la construcción: “A medida que los compraba, se los llevaba la gente. Entonces se quedó como guardia y así se empezó a crear la casa".

"Se endeudó, sacó un primer préstamo para hacer las bases, mis hermanos juntaron dinero y los varones vinieron a construir los fines de semana que tenían libre”, detalló la hija de Flora y agregó: “Había logrado su sueño de toda la vida. Siempre vivió de casa en casa sin tener nada propio, y por fin se le dio tener algo”.

“Mi hermano vino con mi cuñada hace cuatro días, estuvo noche y día tratando de controlar el fuego hasta que no se pudo hacer nada más. Quedó encerrado, lo tuvieron que rescatar a él y a mis primos”, contó Roxana y dijo que Flora "está pasando un momento muy drástico. Se quemaron los sueños de ella, su gran hazaña, su casita”.

Los hijos de Flora son los que la acompañan en este momento difícil. “No la queremos dejar sola porque la verdad que está pasando un momento muy drástico. Mi mamá es muy querida y creo que es el momento de que se le devuelva un poquito, por eso estamos gestionando alguna manera para hacerle la casa lo más pronto posible, cerró Roxana.