Un cantante de cumbia sorprendió con su interpretación de clásicos de rock

Pablito Lescano sorprendió a marplatenses y turistas en un bar de la costa

En la previa a los shows que dará en Brewhouse este fin de semana, Pablito Lescano protagonizó un momento inesperado en Mara, un bar ubicado en Falucho y la Costa. Micrófono en mano y acompañado por un teclado, el líder de Damas Gratis interpretó el tema “Pronta entrega” de Virus, con una versión en ritmo de cumbia que cautivó al público que no dudó en registrar el momento.

La interpretación íntima y descontracturada rápidamente llamó la atención de los presentes. El intérprete de Damas Gratis logró fusionar su estilo con un clásico del rock nacional, generando una repercusión inmediata en redes sociales.

Además, Lescano interpretó clásicos de Damas Gratis como "Alza las manos" y "La danza de los mirlos". Según trascendió, el reconocido cantante y productor alterna sus shows con jornadas de descanso junto a su pareja, Cecilia Calafell.

El artista también fue visto en el balneario Ibiza 13, en Punta Mogotes, donde aprovechó el sol y la tranquilidad del entorno.

Damas Gratis brindará dos shows este viernes en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830). Las entradas se encuentran en venta en Cultutickets.com