Atención automovilistas: hay 3 nuevos radares fotomultas en las rutas de acceso a Mar del Plata
Lo confirmaron desde la Municipalidad, que dieron el listado completo de dispositivos fijos y móviles emplazados en las distintas calles de la ciudad. Conocelos.
Si estás pensando en hacerte una escapada de fin de semana hacia o desde Mar del Plata, manejá con mayor cuidado porque hay tres nuevos radares fotomultas en los accesos a “La Feliz”, según confirmaron a 0223 desde la Municipalidad de General Pueyrredon.
Desde la administración a cargo del intendente Agustín Neme, confiaron a este medio que funcionan los 3 nuevos radares fotomultas, que “son móviles y fueron emplazados en zonas de alta siniestralidad vial”.
Los nuevos radares fotomultas
Los nuevos dispositivos móviles se encuentran emplazados en:
Ruta Provincial 2 de Km 384 a Km 399 Ambos sentidos
Ruta Provincial 11 de Km 530 a Km 553 Ambos sentidos
Ruta Provincial 88 de Km 22 a Km 24 Ambos sentidos
El listado completo de los dispositivos de control
Instalación completa
Control Semafórico:
Av. Colón y Av. Jara
Av. A. Alió y Av. Luro
Av. Edison y Magallanes
Av. F. de la Plaza y Juramento
Av. F. de la Plaza y Gianelli
Av. J. B. Justo y D. Canosa
Av. Luro y Tres Arroyos
Av. J. B. Justo y Talcahuano
Av. F. de la Plaza y Av. Edison
Av. J. B. Justo y Av. Independencia
Av. Luro y Leguizamón
Av. P. Perón y 12 de Octubre
Av. Edison y Av. Mario Bravo
Av. Colón y H. Yrigoyen
Av. P. P. Ramos y Rivadavia
Buenos Aires y Rivadavia
Control de velocidad
Av. Constitución y Patagones
Av. J. B. Justo y Alvear
Av. M. Bravo y Talcahuano
Av. P. P. Ramos y Alem
Av. P. P. Ramos y Falucho
Av. P. P. Ramos e Ituzaingo
Av. F. U. Camet y Mugaburu
Av. Colón y 1° de Mayo
Alem y O´Higgins
Av. Juan B. Justo y Paunero
Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre
Av. Champagnat y Saavedra
Av. P. Perón y Hernandarias
Av. Luro y Grecia
En proceso de instalación
Control semafórico
Av. Independencia y San Martín
Av. Colón y Corrientes
Av. Colón y Av. Independencia
Av. Luro y Av. Jara
Av. Luro y San Juan
Av. Trabajadores y 12 Octubre
Av. Polonia y Av. Vértiz
Av. F. U. Camet y J. M. Estrada
Av. Champagnat y Ayacucho
Av. Champagnat y Gascón
Av. J. P. Ramos y T. Fournier
Av. Independencia y R. Peña
Av. Edison y Av. Vértiz
Av. Colón y Lamadrid
Av. Champagnat y Rivadavia
Ruta P. n° 11 y Scaglia
Av. P. P. Ramos y Castelli
Av. Independencia y Formosa
Av. Alió y Av. J. B. Justo
Av. F. U. Camet y F. Acosta
Control de velocidad
Av. F. U. Camet y Falkner
Av. C. Tejedor y Zeballos
Ruta Provincial 88 - Km 12,30
Ruta Provincial 88 - Km 5,5
Ruta Provincial 11 - Km 506
Ruta Provincial 2 - Km 398,5
