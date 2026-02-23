SUPLEMENTOS
Atención automovilistas: hay 3 nuevos radares fotomultas en las rutas de acceso a Mar del Plata

Lo confirmaron desde la Municipalidad, que dieron el listado completo de dispositivos fijos y móviles emplazados en las distintas calles de la ciudad. Conocelos.

La Municipalidad brindó el listado completo de radares fotomultas en Mar del Plata. Imagen: ilustrativa MGP.

23 de Febrero de 2026

Redacción 0223

PARA 0223

Si estás pensando en hacerte una escapada de fin de semana hacia o desde Mar del Plata, manejá con mayor cuidado porque hay tres nuevos radares fotomultas en los accesos a “La Feliz”, según confirmaron a 0223 desde la Municipalidad de General Pueyrredon.

Desde la administración a cargo del intendente Agustín Neme, confiaron a este medio que funcionan los 3 nuevos radares fotomultas, que “son móviles y fueron emplazados en zonas de alta siniestralidad vial”.

Los nuevos radares fotomultas

Los nuevos dispositivos móviles se encuentran emplazados en:

Ruta Provincial 2 de Km 384 a Km 399 Ambos sentidos

Ruta Provincial 11 de Km 530 a Km 553 Ambos sentidos

Ruta Provincial 88 de Km 22 a Km 24 Ambos sentidos

 

El listado completo de los dispositivos de control

 

Instalación completa

Control Semafórico:

Av. Colón y Av. Jara

Av. A. Alió y Av. Luro

Av. Edison y Magallanes

Av. F. de la Plaza y Juramento

Av. F. de la Plaza y Gianelli

Av. J. B. Justo y D. Canosa

Av. Luro y Tres Arroyos

Av. J. B. Justo y Talcahuano

Av. F. de la Plaza y Av. Edison

Av. J. B. Justo y Av. Independencia

Av. Luro y Leguizamón

Av. P. Perón y 12 de Octubre

Av. Edison y Av. Mario Bravo

Av. Colón y H. Yrigoyen

Av. P. P. Ramos y Rivadavia

Buenos Aires y Rivadavia

Control de velocidad

Av. Constitución y Patagones

Av. J. B. Justo y Alvear

Av. M. Bravo y Talcahuano

Av. P. P. Ramos y Alem

Av. P. P. Ramos y Falucho

Av. P. P. Ramos e Ituzaingo

Av. F. U. Camet y Mugaburu

Av. Colón y 1° de Mayo

Alem y O´Higgins

Av. Juan B. Justo y Paunero

Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre

Av. Champagnat y Saavedra

Av. P. Perón y Hernandarias

Av. Luro y Grecia

En proceso de instalación

Control semafórico

Av. Independencia y San Martín

Av. Colón y Corrientes

Av. Colón y Av. Independencia

Av. Luro y Av. Jara

Av. Luro y San Juan

Av. Trabajadores y 12 Octubre

Av. Polonia y Av. Vértiz

Av. F. U. Camet y J. M. Estrada

Av. Champagnat y Ayacucho

Av. Champagnat y Gascón

Av. J. P. Ramos y T. Fournier

Av. Independencia y R. Peña

Av. Edison y Av. Vértiz

Av. Colón y Lamadrid

Av. Champagnat y Rivadavia

Ruta P. n° 11 y Scaglia

Av. P. P. Ramos y Castelli

Av. Independencia y Formosa

Av. Alió y Av. J. B. Justo

Av. F. U. Camet y F. Acosta

 

Control de velocidad

Av. F. U. Camet y Falkner

Av. C. Tejedor y Zeballos

Ruta Provincial 88 - Km 12,30

Ruta Provincial 88 - Km 5,5

Ruta Provincial 11 - Km 506

Ruta Provincial 2 - Km 398,5

 

