El Auditorium cerró una temporada con más de 350 artistas y 175 funciones

En un verano atravesado por la baja de público en varias salas de la ciudad, el Teatro Auditorium logró consolidarse como uno de los espacios culturales más convocantes de Mar del Plata. Entre enero y febrero, el Centro Provincial de las Artes reunió a más de 350 artistas en 87 espectáculos y 175 funciones en sus distintas salas.

Bajo la producción del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la sala Astor Piazzolla ,con capacidad para mil personas, colgó el cartel de localidades agotadas en varias oportunidades. Entre las propuestas más convocantes se destacaron Elena Roger, Felipe Pigna, Pedro Saborido y París Jazz Club, entre otras.

Grandes nominaciones a las obras presentadas.

La temporada también dejó títulos reconocidos como “Relatividad”, “Prima Facie”, “La vida extraordinaria” y “Alejandra”. Además, “El conventillo de la Paloma”, con elenco marplatense, fue uno de los grandes éxitos del verano y obtuvo el Premio Estrella de Mar a Mejor Dirección y Mejor Obra Marplatense.

En paralelo, los espacios de Artes Visuales ofrecieron muestras durante toda la temporada, con exposiciones en el foyer y en el Paseo de la Imagen. En el foyer se pudo visitar “Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica”. Esta exposición fue organizada por la Asociación de Fileteadores y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Actividades en el foyer y el paseo de la imagen,

En el Paseo de la imagen I: "Nepal: Tierra y espíritu". Muestra fotográfica documental a cargo del artista marplatense Alejandro Vergez y en el Paseo de la Imagen II: "Naturaleza en contemplación". La artista plástica Silvana Asmussen presenta una serie de paisajes naturales realizados en óleo, donde la luz y el territorio se convierten en protagonistas.

De esta manera, el Auditorium volvió a posicionarse como uno de los principales polos culturales del país, en un contexto económico complejo y con una programación que apostó a la diversidad y la calidad artística.