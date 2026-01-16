Asi llegó la fragata Libertad a la Base Naval Mar del Plata

En las últimas horas, la fragata ARA “Libertad” llegó a Mar del Plata. Antes de comenzar su 54° Viaje de Instrucción y en el marco de las actividades por el Centenario de la Base Naval, el Buque Escuela de la Armada Argentina abrirá sus puertas para que puedan visitarla tanto locales como turistas.

La unidad, comandada por el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres navegó desde el Apostadero Naval Buenos Aires y llegó a la Base Naval Mar del Plata en la tarde del viernes. A partir del sábado 17 de enero podrá ser recorrida, con entrada libre y gratuita.

"Teníamos muchas ganas de entrar a esta Base Naval y de iniciar nuestro ciclo de puertas abiertas mañana para que la sociedad pueda venir a visitarnos", expresó a 0223 Cáceres, quien contó que es su tercer viaje como capitán en la fragata, pero el primero como comandante: "Es un orgullo total".

"Venimos siempre a la Base Naval Mar del Plata con la fragata y hace cien años que está, es un puerto súper amigo para nosotros y es una base nuestra", expresó el Capitán de Navío y agregó: "Es una oportunidad única la que nos brinda la ciudad, porque estamos en pleno mes de enero y tenemos el collage de todo nuestro país que nos está visitando".

En esa línea, continuó: "Queremos invitar a todas aquellos ciudadanos que vienen de provincias lejanas, que por ahí no tienen el contacto tan asiduo con el mar como en la ciudad de Mar del Plata, para que se acerquen, vean lo que es la Armada Argentina, donde pueden encontrar un montón de oportunidades para los jóvenes que quieran servir a la Patria, que tengan esa vocación de servicio o esas ganas de embarcarse en esta hermosa aventura que es la Armada Argentina".

"Estamos contentos y esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad, nosotros deseosos de recibirlos a bordo", cerró Cáceres.

Cuándo visitar la fragata Libertad

Desde el sábado 17 hasta el jueves 29 de enero, en el horario de 17:00 a 21:00, la fragata tendrá las puertas abiertas para que los marplatenses y los visitantes puedan recorrerla, con entrada libre y gratuita.

En las visitas se podrá conocer de cerca parte de la actividad que desarrolla la Armada Argentina en el litoral marítimo. La propuesta también incluye el recorrido por otras unidades, como el patrullero oceánico ARA “Bouchard”.

También quedarán dispuestos stands informativos de los institutos de formación de la Armada, para brindar asesoramiento sobre la oferta académica y las distintas posibilidades de incorporación en la fuerza.

La Banda de Música del Área Naval Atlántica realizará presentaciones especiales con un repertorio de marchas militares y música popular. Todo un espectáculo que ya se volvió clásico de Mar del Plata.