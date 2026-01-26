La fragata Libertad ganó por décima vez uno de los desafíos náuticos más exigentes del mundo

Se distingue a quien recorra la mayor distancia exclusivamente a vela en un lapso de 124 horas consecutivas.

Organizada por la Sail Training International (STI), con sede en Norfolk, Reino Unido, la competencia Boston Teapot tiene como protagonistas al viento, el trabajo en equipo y la formación marinera. El certamen está dirigido a embarcaciones de instrucción de al menos 30 pies de eslora, con una tripulación integrada en un 50% por personal en período de adiestramiento.

El trofeo fue creado en 1964, luego de la finalización de la Regata Transatlántica de Grandes Buques a América, y se otorga al velero que logre recorrer la mayor distancia exclusivamente a vela en un lapso de 124 horas consecutivas -equivalente a cinco días y cuatro horas-, en cualquier parte del mundo, dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente.

En ese marco, la Argentina se consolidó como una de las naciones con mayor cantidad de triunfos. La fragata ARA Libertad obtuvo la Boston Teapot en 1966, 1976, 1981, 1985, 1987, 1992, 1998, 2000, 2007 y 2025, reafirmando su prestigio internacional como buque escuela.

La última conquista argentina había sido hace 18 años, en 2007.

El primer galardón llegó el 9 de octubre de 1966, cuando bajo el comando del capitán de fragata Ricardo Franke, estableció un récord mundial de velocidad para grandes veleros al unir el Cabo Race, en Canadá, con la isla Dursey, en Irlanda. En ese trayecto recorrió 1.741,4 millas en 6 días y 21 horas de navegación íntegramente a vela.

Durante la competencia, cada buque organiza libremente su derrotero, con la condición de que solo se computen las millas navegadas sin asistencia de propulsión mecánica. El reglamento permite hasta dos grandes cambios de rumbo y exige que la travesía forme parte de un viaje de instrucción. Además, cada embarcación inscripta cuenta con tres oportunidades para intentar mejorar su marca.

Una vez recopilados, los registros son enviados a la Sail Training International, donde se comparan con todas las presentaciones realizadas a lo largo del año. El velero que alcance el mejor desempeño se adjudica finalmente el trofeo, símbolo de excelencia en la navegación a vela y en la formación de marinos.