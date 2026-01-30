70 años y seis décadas visitando Mar del Plata: cómo se modificó la Fragata Libertad

La historia oficial de la Fragata ARA Libertad comenzó hace poco más de 70 años, cuando el entonces Presidente Juan Domingo Perón puso el 11 de diciembre de 1953 el primer remache en la quilla de la nave. Este fin de semana, “la fragata” como se la conoce popularmente zarpó del puerto de Mar del Plata en el marco de su viaje de instrucción. En esta nota, te contamos la historia del buque escuela que cada verano fascina a marplatenses y turistas que se acercan a la Base Naval para recorrerla.

La Fragata ARA Libertad tiene como misión completar la formación profesional de Guardiamarinas, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos, náuticos y a su formación en la cultura de trabajo en equipo y el nacimiento de futuros líderes naturales. Además contribuye a la política exterior de la Nación representándola en el extranjero. Allí difunde las bondades de su realidad geográfica cultural y productiva, mostrando a su vez su vocación como un país eminentemente marítimo”, indican desde la Armada Argentina.

La Fragata Libertad es la sucesora de otros buques escuela que tuvo la República Argentina. La tradición naval se remonta a 1872 cuando, por decisión del Presidente Domingo Sarmiento se creó la Escuela Naval Militar. Hasta entonces, la instrucción se realizaba en buques de guerra.

Así, en 1884, se dotó a la Armada Argentina de un buque expresamente construido con aquel fin: Buque Escuela ARA "La Argentina", que funcionó hasta 1889. Fecha en que fue reemplazada por la fragata “Presidente Sarmiento”, que entre 1899 y 1939 realizó 37 viajes alrededor del mundo. A partir del año siguiente, aquella tarea quedó a cargo del moderno crucero “La Argentina”.

El 13 de noviembre de 1953 el Ministerio de Marina autorizó su construcción y el 11 de diciembre se comenzaron las obras en el Astillero Naval de Río Santiago. Ese día el entonces presidente Juan Domingo Perón fue invitado a clavar el primer remache en la quilla de la nave.

Mar del Plata, el clásico de los veranos de la Fragata

En 1963 la Fragata llegó por primera vez a Mar del Plata. Desde entonces, es frecuente verla cada verano amarrada en la Base Naval de la ciudad. En diálogo con 0223, el Teniente de Navío Gabriel Bertuni explicó que el puerto marca el fin del viaje de instrucción de quienes cursan el último año. “El viaje en la Fragata es la tesis”, detalló.

El buque, de 104 metros de eslora, 14,3 metros de manga, con una superficie total de 2652 m² de velamen, 3635 toneladas de desplazamiento a carga completa y una altura máxima en su palo mayor de cincuenta metros, posee tres palos de acero -trinquete, mayor y mesana- y tiene 27 velas.

Aquel primer viaje se completó en 66 días en tierra y 104 en el mar. Una vez que arribaron al puerto local, se abrieron las puertas para que los visitantes puedan conocer el buque. En cada uno de los puertos, los gavieros permanecían de pie sobre las vergas en rol de honores, tal como es la costumbre en la mayoría de las armadas que poseen este tipo de buque escuela.

Según explica el Tte. Bertuni, la Fragata no es la misma que visitó por primera vez el puerto marplatense en la década del 60. Desde que se incorporaron mujeres a la fuerza, el buque sufrió modificaciones. "La parte de la popa, donde están las habitaciones se dividió en dos desde que la mujer se incorporó a la Armada", dice a este medio y agrega que los futuro guardiamarina cuentan con espacios de recreación, sala de estar, comedor y área de sanidad que atiende emergencias y asegura la salud de cerca de 300 personas que viajan en cada travesía.

Un reconocimiento que es costumbre

Este jueves, se realizó en la Cubierta de la Fragata la ceremonia de entrega del trofeo “Boston Teapot”. Galardón que Argentina obtuvo en 2025 y consolidó al país como una de las naciones con mayor cantidad de triunfos. La fragata ARA Libertad obtuvo la Boston Teapot en 1966, 1976, 1981, 1985, 1987, 1992, 1998, 2000, 2007 y 2025, reafirmando su prestigio internacional como buque escuela.

El primer galardón llegó el 9 de octubre de 1966, cuando bajo el comando del capitán de fragata Ricardo Franke, estableció un récord mundial de velocidad para grandes veleros al unir el Cabo Race, en Canadá, con la isla Dursey, en Irlanda. En ese trayecto recorrió 1.741,4 millas en 6 días y 21 horas de navegación íntegramente a vela.

Durante la competencia, cada buque organiza libremente su derrotero, con la condición de que solo se computen las millas navegadas sin asistencia de propulsión mecánica. El reglamento permite hasta dos grandes cambios de rumbo y exige que la travesía forme parte de un viaje de instrucción. Además, cada embarcación inscripta cuenta con tres oportunidades para intentar mejorar su marca.