Otra copa mundial: la Fragata Libertad recibió el premio "Boston Teapot"

La fragata ARA Libertad amarrada en la Base Naval Mar del Plata fue el escenario de una ceremonia muy especial en la jornada de este jueves. Y es que se le entregó al buque escuela de la Armada Argentina el trofeo internacional “Boston Teapot”, décimo que recibe en toda su historia.

El premio fue obtenido por el 53° Viaje de Instrucción de la Fragata en el 2025, en una de las exigentes competencias organizadas por Sail Training International (STI) que reúnen a buques escuela de distintos países y ponen a prueba la excelencia marinera de sus tripulaciones.

El acto fue presidido por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante José Alberto Marti Garro, acompañado por el Comandante del Área Naval Atlántica y Jefe de la Base Naval Mar del Plata, Comodoro de Marina Fernando Enrique Pérez Kühn y el Comandante de la fragata ARA “Libertad”, Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres.

El Contraalmirante destacó que Argentina se encuentra entre los países más sobresalientes en el historial de este premio, al haberlo obtenido en diez oportunidades distintas. Además, subrayó el profesionalismo, la vocación y el trabajo en equipo que demostró el personal de la Armada Argentina y la dotación de la Fragata.

Uno de los momentos más significativos del acto fue el pasaje en custodia del trofeo, cuando el Capitán de Navío Roberto Ariel Gestoso, Comandante de la fragata durante el viaje de instrucción 2025, hizo entrega de la emblemática “tetera” al Capitán de Navío Cáceres.

El trofeo permanecerá a bordo de la "Libertad" hasta la próxima edición de la competencia internacional.