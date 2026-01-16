Le faltaban 15 kilómetros para llegar a Mar del Plata y volcó: murió un turista que despistó en la ruta 2

Un turista que circulaba camino a Mar del Plata murió luego de despistar y volcar este viernes por la tarde en la Autovía 2 cuando apenas le faltaban 15 kilómetros para arribar a la ciudad.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró minutos antes de las 18 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, el conductor de un Honda Fit oriundo de la localidad bonaerense de Lanús - cuyos datos personales no trascendieron - despistó hacia la banquina a la altura del kilómetro 386.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) llegó al lugar y constató que la víctima no acusaba signos vitales. En el lugar también trabajaron bomberos del cuartel de Camet que cortaron el suministro eléctrico del rodado para asistir al personal de la ambulancia.

Agentes de Defensa Civil y Seguridad Vial quedaron al resguardo de la escena y del cuerpo a la espera de su traslado a la morgue.