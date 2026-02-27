Cortan la ruta 2 y habrá interrupciones en el tránsito contra la Reforma Laboral

La primera de las movilizaciones en una fecha álgida en cuanto a manifestaciones, es convocada por el Polo Obrero, el MTR Cuba, el Partido Revolucionario Marxista y Leninista, Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Coordinadora Sindical Clasista, PTS en el Frente de Izquierda, Agrupación Marrón Clasista, En clave ROJA, Jubilades PTS, Fogoneros, Espacio Sindical de Base, el MST en el FIT Unidad, La Violeta de Suteba Gral Pueyrredon, Marabunta Corriente Social y Política, Nuevo MAS, Marabunta corriente sindical y política y OLNYS.

Una protesta que inició con la cita a las 10 de la mañana en Libertad y Champagnat, la cual se anunciaba con corte de ruta en un punto transitado de Mar del Plata. "Esta reforma constituye un nuevo ataque contra la clase trabajadora: profundiza la precarización, legaliza el ajuste, facilita despidos y avanza sobre derechos conquistados con años de lucha", dijeron y anunciaron, también, una olla popular en el lugar.

La movilización avanzando sobre Champagnat. Foto 0223.

"Frente a este escenario, reafirmamos nuestra independencia política como clase trabajadora, sin subordinación a los partidos patronales que levantan la mano para votar reformas contra el pueblo", reza el comunicado oficial de la convocatoria.

Por la tarde, desde las 16 horas, distintos sindicatos y gremios se juntarán en Plaza Rocha y desde allí movilizarán. En Capital Federal, las manifestaciones comenzaron bien temprano en la mañana, con enfrentamientos y represión, y continuarán por la tarde en el Congreso.