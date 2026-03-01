Impactante choque: dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Interzonal
Se produjo en avenida Luro y 180. Aún no se determinaron las causas del hecho.
1 de Marzo de 2026 08:23
Por Redacción 0223
Un impactante choque se produjo esta mañana en las inmediaciones de Luro y 180 entre una camioneta que intentaba cruzar la vía avenida y un auto.
Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso 0223, dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos donde están en observación.
Personal policial trabaja en la escena para determinar las causas del hecho a la espera del testimonio de los involucrados. El tránsito se encuentra reducido en la avenida, sentido a Balcarce.
