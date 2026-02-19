Fuerte choque entre una moto y un auto: una joven resultó herida

El hecho courrió en la avenida Jacinto Peralta Ramos, entre las calles Irala y Ortiz de Zárate.

Una joven motociclista debió ser trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) este mediodía luego de protagonizar un accidente de tránsito en el barrio Peralta Ramos Oeste.

Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió alrededor de las 12.30 en la avenida Jacinto Peralta Ramos, entre las calles Irala y Ortiz de Zárate.

Por causas que aún se intentan establecer, un rodado Motomel 150 impactó contra el costado de un automóvil Fiat Palio, conducido por una mujer de 30 años, que circulaba por la avenida en sentido norte.

Como consecuencia del choque, la joven que estaba arriba la moto cayó al pavimento y sufrió varios golpes.

Testigos señalaron que la motociclista habría salido desde la vereda o se encontraba detenida junto al cordón e intentó incorporarse al tránsito. Por motivos que se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando contra el costado derecho del automóvil, donde quedó visible la marca de la manopla.

La joven se encontraba consciente al momento de ser asistida y fue trasladada por una ambulancia del Same para su evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de la Policía Bonaerense, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.