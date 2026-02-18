Tenía prohibido manejar, andaba en una camioneta sin patente y terminó en la cárcel

Un hombre de 30 años inhabilitado judicialmente hace nueve días para manejar fue aprehendido el martes a la tarde por personal policial cuando manejaba una camioneta VW Amarok sin patentes colocadas.

Fue personal de la Fuerza Barrial de Aproximación que realizaba recorridas preventivas el que visualizó a la camioneta que circulaba sin patentes colocadas en inmediaciones de Solís y Peralta Ramos por lo que le hicieron señales lumínicas y sonoras para que detuviera la marcha.

Tras un seguimiento controlado, el rodado fue interceptado en Independencia y Almafuerte: el conductor manifestó no poseer documento ni licencia de conductor, pero entregó la documentación del rodado.

El hombre detenido por los efectivos policiales.

Al identificarlo confirmaron que tenía una inhabilitación judicial vigente para conducir, en el marco de una causa por lesiones culposas, dispuesta por el Juzgado Correccional N° 5 hace nueve días.

Desde la fiscalía de Flagrancia comunicaron lo sucedido a la fiscalía de Delitos Culposos y el fiscal German Vera Tapia notificó la formación de causa por el delito de quebrantamiento de inhabilitación judicial y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.