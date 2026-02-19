Tremendo choque en cadena: cinco autos colisionaron en el barrio San José

Un choque en cadena dejó el tránsito cortado en una de las zonas con más tráfico del macrocentro de Mar del Plata. Ocurrió en el barrio San José, donde la maniobra fugaz de una camioneta Jeep desató la colisión múltiple.

Dicho vehículo circulaba por Alvarado, esquivó a un vehículo que cruzaba por Salta, y su maniobra terminó estampada entren un Citroën C4 y un Ford Ka. Los mismos, chocaron hacia adelante con otros dos vehículos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Entre autos pegados y hasta con el Ka con las ruedas en el aire por tener, adelante y atrás, dos rodados apretados, debieron cortar parcialmente el tránsito. El personal de la Municipalidad pudo encauzar rápidamente el tráfico, ya que la mayoría de los autos que protagonizaron el choque en cadena estaban sobre la línea de los vehículos estacionados de la cuadra.

Los servicios de las grúas finalizaron el conflicto con el trasladado de los autos dañados y las empresas aseguradoras comenzarán con su trabajo luego de una colisión que llamó la atención de propios y extraños.