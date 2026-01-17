Andaba a bordo de un auto robado horas antes y lo atraparon tras una persecución

Un hombre de 26 años que manejaba un auto VW Golf sustraído horas antes en jurisdicción de la comisaría segunda fue aprehendido por personal policial que hacía un control de rutina en la zona intersección de las avenidas Libertad y Jara.

Los oficiales vieron el rodado circular en inmediaciones de las avenidas sin las patentes colocadas y al intentar interceptarlo éste se dio a la fuga y lo abandonaron en inmediaciones de Falucho entre Arrué y Coronel Suárez.

Tiene 26 años.

Allí aprehendieron al conductor y secuestraron un celular Samsung, color blanco, con la pantalla astillada, un cuello multicolor y una gorra tipo visera azul oscuro con vivos amarillos. La vestimenta era similar a la denunciada por el dueño del auto sustraído pocas horas antes.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de una causa por encubrimiento y robo automotor y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.