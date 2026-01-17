El director de la Clínica Luro aseguró que Pami está a punto de regularizar su deuda: "Estamos trabajando con normalidad"

Hace pocos días trascendió la noticia de que en Mar del Plata, una jubilada se había ido a atender a la Clínica Luro (ex Mitre) y le quisieron cobrar $22.000 porque Pami "no les estaba pagando".

“Fui a la clínica Mitre y al llegar y querer atenderme en la guardia, personal de la clínica me responde que sólo atendían casos urgentes, porque Pami no estaba pagando”, contó a 0223 Nélida Elvira Ojeda y agregó: “Le dije a la chica que no podían cobrarme esa plata. No tienen vergüenza".

Tras ello, la jubilada se fue al Hospital Español donde le comentaron que "tenían el mismo problema (que la clínica Luro) con Pami", pero que ellos "no cobraban el bono porque era ilegal”.

Después de la exposición del caso de Nélida, desde el Pami confirmaron que tienen el pago de sus prestadores “al día” y le comunicaron a sus afiliados cómo deben denunciar el cobro de bonos.

“Ante la información publicada, Pami lleva tranquilidad a sus afiliados y garantiza la atención médica en todos los prestadores de la ciudad de Mar del Plata. Ningún prestador del Instituto puede negarse a atender a un afiliado bajo ninguna circunstancia, ya que esto constituye una falta grave”, indicaron.

Sin embargo, desde la Clínica Luro desmintieron al Instituto al asegurar que la situación no está aún regularizada. "La internación y todo lo que es emergencia y urgencia, que requiere ser atendido por guardia, está funcionando normalmente. A aquellos que vienen a una consulta que puede esperar, se deriva por consultorios externos", explicó el director médico Javier Pereyro.

El profesional expresó que la regularización con Pami está encaminada y confirmó: "El lunes nos pagan". De todas maneras, Pereyro aclaró: "Estamos trabajando normal, solo que preservamos los insumos, si no fuera porque estamos justos estaríamos atendiendo todo, incluso lo que no es por guardia".