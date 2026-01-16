“Es una falta grave”: la respuesta de Pami por la clínica que cobra bonos a jubilados

Desde el Pami confirmaron que tienen el pago de sus prestadores “al día” y aclararon a sus afiliados cómo deben denunciar las situaciones como las que expuso este jueves 0223, cuando una jubilada marplatense se negó a pagar un bono de 22.000 pesos a una clínica privada, por supuestas deudas de la obra social.

“Ante la información publicada, Pami lleva tranquilidad a sus afiliados y garantiza la atención médica en todos los prestadores de la ciudad de Mar del Plata. Ningún prestador del Instituto puede negarse a atender a un afiliado bajo ninguna circunstancia, ya que esto constituye una falta grave”, señalaron desde la entidad a 0223.

En tal sentido, la obra social asegura que “en Mar del Plata los pagos a los prestadores se encuentran al día” y que “cualquier afiliado que vea negada su atención en un establecimiento que sea prestador de Pami debe acercarse a su agencia para realizar la denuncia correspondiente por las vías institucionales”.

“Pami continúa trabajando para asegurar el acceso pleno y oportuno a la salud de todos sus afiliados”, concluyeron.

“Te quieren cobrar 22 mil pesos, no tienen vergüenza”

Días atrás, una afiliada del Pami denunció que una reconocida clínica privada de Mar del Plata le quiso cobrar un bono de 22.000 pesos y se quejó por la situación, que según dijo, sucede en otros nosocomios. “Fui a la tarde (el martes) en la clínica Mitre (hoy Clínica Luro), soy jubilada. Al llegar y querer atenderme en la guardia personal de la clínica me responde que sólo atendían casos urgentes, porque Pami no estaba pagando”, comenzó relatando Nélida Elvira Ojeda a este medio.

La mujer, de 61 años, contó que era la primera vez que usaba el carnet “porque hace poco" se había jubilado y que la respuesta de la recepcionista la sorprendió porque en ese nosocomio venía atendiéndose su suegra. “Le dije a la chica que no podían cobrarme esa plata, pero no me respondió que era porque Pami no estaba pagando”.

Luego, la mujer fue al Hospital Español le dijeron que estaban con el mismo problema pero que ellos no cobraban el bono “porque era ilegal”. “Encima que uno es jubilado y no le alcanza la plata, te quieren cobrar 22 mil pesos. No tienen vergüenza”, exclamó.

Este miércoles fue a consultar en la oficina de la obra social ubicada en el Puerto y no le admitieron el reclamo pero sí la derivaron al Hospital Houssay, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 1700, donde finalmente pudo atenderse.