Falleció Guillermo Salatino: el tenis argentino despide a una voz eterna del periodismo

El legendario periodista falleció a los 80 años y deja un legado imborrable en la historia del tenis nacional e internacional.

El periodismo deportivo argentino y el mundo del tenis atraviesan un día de profundo dolor tras la muerte de Guillermo Salatino, una de las voces más respetadas y queridas de la especialidad. El histórico cronista falleció este sábado a los 80 años luego de sufrir un paro cardíaco, instantes antes de someterse a una intervención quirúrgica, según se informó oficialmente.

Salatino fue una figura emblemática en la cobertura del tenis durante casi medio siglo. Su trayectoria es difícil de igualar: asistió a 147 torneos de Grand Slam, un registro excepcional que lo ubicó como una referencia absoluta tanto en el plano nacional como internacional. Wimbledon, Roland Garros, el US Open y el Abierto de Australia fueron escenarios habituales de su incansable trabajo.

A lo largo de su carrera, acompañó a generaciones enteras de tenistas argentinos, desde las épocas pioneras hasta la era moderna. Con un estilo propio, didáctico y apasionado, supo explicar el juego como pocos, combinando información, análisis y una mirada profundamente humana del deporte.

Estaba muy cerca de cumplir 50 años siguiendo de manera ininterrumpida el circuito profesional, algo que habla de su compromiso y amor por el tenis. Su presencia constante en los grandes eventos marcó también a colegas, dirigentes y fanáticos, que lo reconocían como una autoridad indiscutida en la materia.

Incluso en los últimos años, cuando en 2022 había anunciado que no volvería a viajar con regularidad, Salatino siguió vinculado al deporte. De hecho, estuvo presente en dos series de Copa Davis disputadas por Argentina en el exterior, en Groningen y Bolonia, demostrando que su pasión seguía intacta.

La Asociación Argentina de Tenis expresó su pesar con un emotivo comunicado, destacando su influencia en varias generaciones de periodistas y su rol clave en la difusión del tenis argentino en todo el mundo. “Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, señalaron desde la AAT, enviando sus condolencias a familiares y amigos. Guillermo Salatino deja un legado que seguirá vivo en cada cancha, cada crónica y cada historia del tenis argentino.