Conmoción total: asesinaron a Mario Pineida y el fútbol ecuatoriano está de luto

El lateral de Barcelona de Guayaquil y exseleccionado ecuatoriano murió a los 33 años tras un atentado en Guayaquil. Conmoción total en el deporte nacional.

El fútbol ecuatoriano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, reconocido lateral izquierdo de Barcelona de Guayaquil y exinternacional con la Selección de Ecuador. El jugador, de 33 años, falleció como consecuencia de un atentado ocurrido en el norte de Guayaquil, una noticia que sacudió no solo al ámbito deportivo sino a todo el país.

El hecho se registró este miércoles en el sector de Samanes, donde se produjo un doble crimen en el exterior de un local de productos cárnicos. Pineida fue identificado por un agente policial como una de las víctimas fatales del ataque. En el atentado también perdió la vida su pareja, mientras que su madre resultó herida, lo que incrementó aún más la conmoción alrededor del caso.

Según informó el medio Ecuavisa, el episodio fue ejecutado por sicarios y está siendo investigado por las autoridades. Pineida contaba con una trayectoria destacada: defendió la camiseta de Barcelona de Guayaquil y acumuló 10 partidos con la Selección de Ecuador, además de haber participado en dos ediciones de la Copa América, Chile 2015 y Brasil 2021.

La noticia tomó aún mayor relevancia por un antecedente reciente. Horas antes del crimen, Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, había publicado una carta en la que reveló que un jugador del club había solicitado protección especial tras recibir amenazas de muerte. Si bien no dio nombres, el mensaje generó un fuerte impacto tras conocerse el fallecimiento de Pineida.

A lo largo de su carrera profesional, Mario Pineida también vistió las camisetas de Independiente del Valle, Fluminense y El Nacional, consolidándose como un futbolista respetado dentro y fuera de la cancha. Su muerte se suma, lamentablemente, a una preocupante lista de jugadores asesinados en Ecuador durante 2025, un dato que enciende todas las alarmas.

Antes que Pineida, el país ya había quedado marcado por otros hechos trágicos: Miguel Nazareno, promesa de Independiente del Valle de apenas 16 años, fue asesinado en noviembre, mientras que Jonathan González, ex IDV y Liga de Quito, murió baleado en Esmeraldas. A ellos se suman Maicol Valencia y Leandro Yépez, de Exapromo Costa. Una seguidilla de violencia extrema que hoy enluta al fútbol ecuatoriano y expone una problemática social cada vez más grave.