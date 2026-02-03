Conmoción total en el fútbol argentino por la trágica muerte del joven árbitro de AFA

El arbitraje nacional está de luto por el fallecimiento de Emanuel Leguizamón, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Santa Cruz.

El fútbol argentino sufrió un duro golpe al recibir una noticia que generó profunda tristeza en todo el ambiente: este lunes falleció Emanuel Leguizamón, árbitro profesional de AFA, tras protagonizar un accidente de tránsito en el norte de la provincia de Santa Cruz. El joven colegiado tenía apenas 24 años y se encontraba en pleno crecimiento dentro del arbitraje nacional.

La propia Liga Profesional de Fútbol confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que expresó su pesar por la repentina muerte de Leguizamón. Además, anunció que en los partidos de hoy y mañana se realizará un minuto de silencio en su memoria. “La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, señaló la LPF en el mensaje difundido públicamente.

Emanuel Leguizamón había logrado, hace poco más de un año, convertirse en árbitro profesional, un paso clave dentro de su carrera. Con entusiasmo y compromiso, había manifestado en distintas oportunidades su sueño de dirigir en competencias internacionales, tanto a nivel de clubes como en un Mundial, un anhelo que hoy conmueve aún más a quienes lo conocieron.

Según se informó, el fatal accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia. El vehículo en el que viajaba junto a otros tres árbitros perdió el control, dio varios tumbos y terminó a más de 200 metros de la ruta. Sus compañeros resultaron heridos y permanecen internados, aunque fuera de peligro.

Antes del trágico episodio, Leguizamón y la comitiva arbitral habían cumplido funciones en un partido correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur. Se trató del encuentro entre Boxing Club y La Amistad, disputado en la capital santacruceña, una muestra más del compromiso del joven árbitro con el fútbol del interior.

La muerte de Emanuel Leguizamón generó una ola de mensajes de dolor y acompañamiento desde distintos sectores del fútbol argentino. Dirigentes, árbitros y clubes expresaron su pesar por la pérdida de un joven que representaba el futuro del arbitraje nacional y cuya vocación quedó truncada de manera inesperada. El fútbol, una vez más, despide a uno de los suyos en medio de la conmoción y el respeto.