“Lo mataron por nada y no tenemos respuestas”: piden avances por el crimen de Joaquín Girard

Un duelo incompleto, decepción por la investigación y un renovado pedido de justicia. Así pueden enumerarse las sensaciones que a tres meses y medio del asesinato de Joaquín Girard durante un robo en el barrio Belgrano tienen sus familiares que en las últimas horas volvieron a movilizarse para pedir avances en la causa.

Lo mataron en el barrio Belgrano.

El hombre de 32 años fue asesinado el pasado 26 de septiembre en inmediaciones de Bouchard y Yapeyú luego de que cuatro personas que circulaban en tres motos le dispararan tres veces para robarle su moto Gilera Smash 110 y el celular: los dos objetos aparecieron abandonados a menos de doscientos metros del lugar.

Verónica, hermana de Joaquín, le dijo a 0223 que no han obtenido respuesta alguna por parte de la Justicia ya que no hubo un solo allanamiento ni aprehendidos más allá de la existencia de elementos que permitirían identificar a algunos de los autores.

La familia pide Justicia.

“El había ido al barrio Belgrano a llevar a un amigo, no era de ahí y no conocía a los agresores. Por eso decimos que fue un robo al voleo y que cuando se dieron cuenta que lo habían matado abandonaron las cosas a doscientos metros”, señaló.

Según Verónica, tanto la policía como la fiscalía le dijeron que es una zona difícil para trabajar, que hay mucha venta y consumo de droga y que la gente tiene miedo de aportar datos porque conviven con los asesinos en la misma zona.

Le dispararon tres veces.

“A él lo mataron por nada. Joaquín era el menor de cuatro hermanos, la alegría de toda la familia: todos los días pasaba a tomar mate con mi mamá y sentimos que nos arrancaron la mitad de nuestra vida, y nos siguen arrancando porque no hay detenidos y los asesinos siguen libres”, agregó.

La mujer le pidió a la fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación que haya avances y que trabajen. “Me dijeron que si lo veía al acusado llamara al 911, pero yo no puedo hacer justicia, para eso están ellos”, concluyó.